Источник: Винисиус отказался от предложения из Саудовской Аравии и близок к продлению контракта с «Реалом»

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор отклонил щедрое предложение из Саудовской Аравии, сообщает Cadena SER.

Саудовцы предлагали 24-летнему футболисту пятилетнее соглашение на один миллиард евро. Однако, по информации источника, Винисиус не был заинтересован в таком долгосрочном контракте, а в Саудовской Аравии, в свою очередь, не готовы вкладывать большие деньги в трансфер игрока на один-два сезона.

Отмечается, что Винисиус продолжает вести переговоры с «Реалом». Скорее всего, стороны продлят соглашение на 2-3 года.

Бразилец с 2018 года выступает за «сливочных». Вместе с мадридской командой он трижды выигрывал чемпионат Испании, дважды становился победителем Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА.