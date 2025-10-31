Видео
31 октября, 11:13

Источник: вратарь «Барселоны» Гарсия может вернуться на поле к концу ноября

Павел Лопатко

Восстановление вратаря «Барселоны» Хоана Гарсии после травмы колена и операции затянулось, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, 24-летний испанец сможет вернуться на поле к концу ноября. Изначально планировалось, что он будет отсутствовать до начала ноября.

Гарсия играет за «Барселону» с июля 2025 года. В сезоне-2025/26 в 7 матчах он пропустил 5 голов, в 3 встречах сыграл на ноль.

В сезоне-2019/20 вратарь получил разрыв мениска, из-за которого выбыл на 183 дня.

Помимо Гарсии, в списке травмированных игроков «Барселоны» значатся Педри, Гави, Дани Ольмо и Рафинья.

1

  • Кариока_двойка.

    Почему-то от слова Гарсия уже подташнивает.

    31.10.2025

    ФК Барселона
