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Сегодня, 22:02

«Кадис» и «Альмерия» сыграли вничью в матче с двумя красными карточками

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Кадис» дома сыграл вничью с «Альмерией» в матче 3-го тура чемпионата Испании-2023/24 — 1:1.

На 50-й минуте защитник гостей Эдгар Гонсалес получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Через 9 минут защитник «Кадиса» Луис Эрнандес открыл счет в игре.

На 90+5-й минуте защитник «Альмерии» Каики спас команду от поражения. На 90+10-й минуте полузащитник «Кадиса» Феде Сан Эметерио получил красную карточку.

«Кадис» набрал 6 очков и поднялся на четвертое место в таблице ла лиги. «Альмерия» находится на 20-й строчке, не набрав ни одного балла.

Испания. Ла Лига. 3-й тур
26 авг, 20:00. Estadio Nuevo Mirandilla (Кадис)
Кадис
1:1
Альмерия

ФК Альмерия
ФК Кадис
0
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 Барселона 2 1 1 0 2-0 4
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 Атлетико 2 1 1 0 3-1 4
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 Бетис 2 1 1 0 2-1 4
7
 Жирона 2 1 1 0 4-1 4
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 Кадис 3 1 1 1 2-3 4
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 Атлетик 2 1 0 1 2-2 3
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 Алавес 2 1 0 1 4-4 3
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 Вильярреал 2 1 0 1 2-2 3
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 Р. Сосьедад 3 0 3 0 2-2 3
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17
 Сельта 3 0 1 2 1-4 1
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 Хетафе 2 0 1 1 0-3 1
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 Альмерия 3 0 1 2 2-6 1
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 Севилья 2 0 0 2 4-6 0
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25.08 20:30
Лас-Пальмас – Р. Сосьедад
 0 : 0
25.08 22:30
Сельта – Реал
 0 : 1
26.08 20:00
Кадис – Альмерия
 1 : 1
26.08 20:30
Гранада – Мальорка
 3 : 2
26.08 22:30
Севилья – Жирона
 - : -
27.08 18:30
Вильярреал – Барселона
 - : -
27.08 20:30
Валенсия – Осасуна
 - : -
27.08 22:30
Атлетик – Бетис
 - : -
28.08 20:30
Хетафе – Алавес
 - : -
28.08 22:30
Р. Вальекано – Атлетико
 - : -
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