«Кадис» и «Альмерия» сыграли вничью в матче с двумя красными карточками

Сегодня, 22:02
«Кадис» дома сыграл вничью с «Альмерией» в матче 3-го тура чемпионата Испании-2023/24 — 1:1.
На 50-й минуте защитник гостей Эдгар Гонсалес получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Через 9 минут защитник «Кадиса» Луис Эрнандес открыл счет в игре.
На 90+5-й минуте защитник «Альмерии» Каики спас команду от поражения. На 90+10-й минуте полузащитник «Кадиса» Феде Сан Эметерио получил красную карточку.
«Кадис» набрал 6 очков и поднялся на четвертое место в таблице ла лиги. «Альмерия» находится на 20-й строчке, не набрав ни одного балла.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|
2
|Р. Вальекано
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|
3
|Валенсия
|2
|2
|0
|0
|3-1
|6
|
4
|Барселона
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|
5
|Атлетико
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
6
|Бетис
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
7
|Жирона
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
8
|Кадис
|3
|1
|1
|1
|2-3
|4
|
9
|Атлетик
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
10
|Алавес
|2
|1
|0
|1
|4-4
|3
|
11
|Вильярреал
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
12
|Р. Сосьедад
|3
|0
|3
|0
|2-2
|3
|
13
|Гранада
|3
|1
|0
|2
|4-7
|3
|
14
|Осасуна
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
15
|Лас-Пальмас
|3
|0
|2
|1
|1-2
|2
|
16
|Мальорка
|3
|0
|1
|2
|3-5
|1
|
17
|Сельта
|3
|0
|1
|2
|1-4
|1
|
18
|Хетафе
|2
|0
|1
|1
|0-3
|1
|
19
|Альмерия
|3
|0
|1
|2
|2-6
|1
|
20
|Севилья
|2
|0
|0
|2
|4-6
|0
|25.08
|20:30
|
Лас-Пальмас – Р. Сосьедад
|0 : 0
|25.08
|22:30
|
Сельта – Реал
|0 : 1
|26.08
|20:00
|
Кадис – Альмерия
|1 : 1
|26.08
|20:30
|
Гранада – Мальорка
|3 : 2
|26.08
|22:30
|
Севилья – Жирона
|- : -
|27.08
|18:30
|
Вильярреал – Барселона
|- : -
|27.08
|20:30
|
Валенсия – Осасуна
|- : -
|27.08
|22:30
|
Атлетик – Бетис
|- : -
|28.08
|20:30
|
Хетафе – Алавес
|- : -
|28.08
|22:30
|
Р. Вальекано – Атлетико
|- : -