«Кадис» и «Альмерия» сыграли вничью в матче с двумя красными карточками

«Кадис» дома сыграл вничью с «Альмерией» в матче 3-го тура чемпионата Испании-2023/24 — 1:1.

На 50-й минуте защитник гостей Эдгар Гонсалес получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Через 9 минут защитник «Кадиса» Луис Эрнандес открыл счет в игре.

На 90+5-й минуте защитник «Альмерии» Каики спас команду от поражения. На 90+10-й минуте полузащитник «Кадиса» Феде Сан Эметерио получил красную карточку.

«Кадис» набрал 6 очков и поднялся на четвертое место в таблице ла лиги. «Альмерия» находится на 20-й строчке, не набрав ни одного балла.