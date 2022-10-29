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Испания

Сегодня, 19:17

«Кадис» вырвал победу у «Атлетико». Мадридцы сравняли счет за пять минут до конца, но пропустили на 90+9-й

«Кадис» благодаря голу на 90+9-й минуте вырвал победу у «Атлетико»
Руслан Минаев
«Кадис» — «Атлетико» — 3:2.
Фото Reuters
«Кадис» — «Атлетико» — 3:2.
Фото Reuters
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«Атлетико» на выезде проиграл «Кадису» в матче 12-го тура чемпионата Испании — 2:3.

Хозяева вели в счете 2:0, забив на 1-й и 81-й минутах встречи. Мадридский клуб сравнял счет за 5 минут до конца матча благодаря автоголу Луиса Эрнандеса и удару Жоау Феликса.

Уже на 90+9-й минуте Рубен Собрино принес хозяевам победу.

«Атлетико» с 23 очками и занимает третье место в турнирной таблице ла лиги. «Кадис» с 10 очками — на 18-й строчке.

Испания. Лига 1. 12-й тур
29 окт, 17:15. Estadio Nuevo Mirandilla (Кадис)
Кадис
3:2
Атлетико

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