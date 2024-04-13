«Кадис» 13 апреля на своем поле примет «Барселону» в матче 31-го тура чемпионата Испании по футболу. Игра на «Нуэво Мирандилья» начнется в 22.00 по московскому времени.

Видеотрансляция поединка «Кадис» — «Барселона» пройдет для всех зрителей с подпиской на онлайн-сервис «Окко». Начало прямого эфира — в 20.40 мск. Следите за ключевыми событиями противостояния 31-го тура ла лиги в матч-центре «СЭ».

«Кадис» с 25 набранными очками располагается на 18-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Барселона» с главным тренером Хави идет на второй строчке с 67 баллами.

В последний раз команды встречались 20 августа 2023 года. Тогда «Барселона» на своем поле обыграла «Кадис» со счетом 2:0 во втором туре ла лиги.

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