Пенальти на 14-й добавленной минуте спас «Хетафе» от поражения в матче с «Кадисом»

«Кадис» упустил победу над «Хетафе» в матче 25-го тура чемпионата Испании — 2:2.. Встреча прошла на стадионе «Нуэво Мирандилья».

Нападающий Рубен Собрино на 39-й минуте встречи открыл счет. Его гол стал единственным в первой половине.

В начале второго тайма турецкий форвард Энес Унал реализовал пенальти и сравнял счет. На 80-й минуте встречи гости остались в меньшинстве, так как вторую желтую карточку получил защитник Домингос Дуарте, после чего полузащитник Рубен Алькарас реализовал пенальти. На 14-й добавленной минуте в ворота хозяев был назачен одиннадцатиметровый, с чем был не согласен Исаак Карселен, за что был удален с поля. Энес Унал реализовал пенальти и спас «Хетафе» от поражения.

«Кадис» набрал 27 очков и занимает 15-е место. «Хетафе» остался на 16-й строчке — 26 очков.