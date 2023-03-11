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Сегодня, 01:11

Пенальти на 14-й добавленной минуте спас «Хетафе» от поражения в матче с «Кадисом»

Евгений Козинов
Корреспондент
10 марта. «Кадис» — «Хетафе» — 2:1.
Фото Global Look Press
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«Кадис» упустил победу над «Хетафе» в матче 25-го тура чемпионата Испании — 2:2.. Встреча прошла на стадионе «Нуэво Мирандилья».

Нападающий Рубен Собрино на 39-й минуте встречи открыл счет. Его гол стал единственным в первой половине.

В начале второго тайма турецкий форвард Энес Унал реализовал пенальти и сравнял счет. На 80-й минуте встречи гости остались в меньшинстве, так как вторую желтую карточку получил защитник Домингос Дуарте, после чего полузащитник Рубен Алькарас реализовал пенальти. На 14-й добавленной минуте в ворота хозяев был назачен одиннадцатиметровый, с чем был не согласен Исаак Карселен, за что был удален с поля. Энес Унал реализовал пенальти и спас «Хетафе» от поражения.

«Кадис» набрал 27 очков и занимает 15-е место. «Хетафе» остался на 16-й строчке — 26 очков.

Испания. Ла Лига. 25-й тур
10 мар, 23:00. Estadio Nuevo Mirandilla (Кадис)
Кадис
2:2
Хетафе
Футбол
ФК Кадис
ФК Хетафе
0
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