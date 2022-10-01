«Кадис» сыграл вничью с «Вильярреалом»

«Кадис» сыграл вничью с «Вильярреалом» в матче 7-го тура чемпионата Испании. Встреча закончилась со счетом 0:0.

«Вильярреал» набрал 12 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице.

«Кадис» набирает очки во втором матче подряд после пяти поражений на старте, но остается в зоне вылета: 19-е место и 4 очка.