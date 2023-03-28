Анчелотти готов возглавить Бразилию, но не уйдет из «Реала», если его не уволят

Кака и Роналдо пытаются убедить главного тренера «Реала» Карло Анчелотти возглавить сборную Бразилии.

Как сообщает The Athletic, бывшие игроки бразильской национальной команды играют ключевую роль в стремлении сборной пригласить итальянского специалиста. Они ведут переговоры с 63-летним тренером от имени Бразильской конфедерации футбола (CBF).

По данным источника, Анчелотти готов возглавить сборную Бразилии, если уйдет из «Реала» по окончании сезона. Тренер хочет остаться в команде, если его не уволят по итогам этого сезона.

Будущее итальянского тренера в «Реале» во многом зависит от результатов команды в Лиге чемпионов. Если «Мадрид» выиграет трофей второй раз подряд, то контракт с Анчелотти, рассчитанный до 2024 года, могут даже продлить.

Ранее сообщалось, что Гальярдо, Почеттино, Зидан и Нагельсманн — основные кандидаты на пост главного тренера «Реала».