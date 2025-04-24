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Сегодня, 01:18

Камавинга и Алаба не сыграют против «Барселоны» в финале Кубка Испании

Евгений Козинов
Корреспондент
Давид Алаба и Эдуардо Камавинга.
Фото AFP
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сообщил, что полузащитник Эдуардо Камавинга и защитник Давид Алаба не сыграют в финале Кубка Испании против «Барселоны».

«У Камавинга и Давида Алабы мышечные травмы. Никто не ждет, что они оба будут готовы к игре с «Барселоной», — приводит журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети X слова Анчелотти.

Также он отметил, что защитник Ферлан Менди не сможет помочь мадридской команде.

Финал Кубка Испании-2025 «Барселона» — «Реал» состоится в субботу, 26 апреля. Начало — 23:00 по московскому времени.

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Давид Алаба
Карло Анчелотти
Футбол
ФК Реал
Эдуардо Камавинга
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