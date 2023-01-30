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Испания

Сегодня, 08:55

Камавинга подвел итоги матча «Реала» с «Реал Сосьедадом»

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Реала» Эдуардо Камавинга после матча 19-го тура ла лиги с «Реал Сосьедадом» (0:0) рассказал о свое игре на позиции левого защитника.

«Уже играл левого защитника на чемпионате мира. Я здесь, чтобы помогать команде, отдавать все силы клубу. Это не моя позиция, но я хочу помогать команде», — заявил Камавинга в эфире Movistar.

После этой встречи «Реал» с 42 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующей «Барселоны» на 5 очков. «Сосьедад» с 39 очками — на третьей строчке.

ФК Реал
Эдуардо Камавинга
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Камавинга прокомментировал отставание «Реала» от «Барселоны» в ла лиге