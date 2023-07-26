Камавинга: «Счастлив быть игроком «Реала»

Полузащитник «Реала» Эдуардо Камавинга поделился ожиданиями от сезона-2023/24.

«Приятно начинать очередной сезон с «Реалом». Я счастлив быть игроком этого клуба. Надеюсь, мы сможем выиграть множество трофеев. Где бы я ни был, везде можно встретить болельщиков «Реала», что очень приятно», — цитирует Madrid Xtra Камавинга.

Действующий контракт 20-летнего игрока рассчитан до лета 2027 года.

В прошлом сезоне Камавинга провел за «Реал» 59 матчей и отметился 2 результативными передачами.