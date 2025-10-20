Видео
Испания. Новости
Ла лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Новости
Видео
Главная
Футбол
Испания

20 октября, 14:58

Камавинга: «Я смогу оставить свой след в истории «Реала»

Сергей Ярошенко

Полузащитник «Реала» Эдуарду Камавинга рассказал, что желает оставить свой след в истории клуба.

«Смогу ли я оставить свой след в истории «Реала»? Да, конечно! Я живу мечтой. Не каждому выпадает шанс играть за лучший клуб мира, я должен извлечь из этого максимум пользы. Я очень счастлив в мадридском «Реале», — приводит слова Камавинги TF1.

Француз выступает за мадридский клуб с августа 2021 года. На счету 22-летнего хавбека 186 матчей за «Реал» во всех турнирах, в которых он отметился 5 голами и 10 результативными передачами. Его контракт с клубом рассчитан до конца июня 2029 года.

В составе сливочных Камавинга дважды становился победителем Лиги чемпионов.

Футбол
ФК Реал
Эдуардо Камавинга
