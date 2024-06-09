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Сегодня, 12:52

Камавинга: «Реал» — клуб, который нужен Мбаппе после «ПСЖ»

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Реала» и сборной Франции Эдуарду Камавинга поделился мнением о переходе нападающего Килиана Мбаппе в мадридский клуб

«Это его логическое продолжение карьеры. «Реал» — клуб, который был ему нужен после «ПСЖ», — цитирует Камавинга Telefoot в соцсети Х (ранее Twitter).

3 июня мадридский клуб объявил о подписании с нападающим пятилетнего контракта. 30 июня у Мбаппе истекает контракт с «ПСЖ», за который он выступал с 2017 года.

Килиан Мбаппе
ФК Реал
Эдуардо Камавинга
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