Сегодня, 12:52
Полузащитник «Реала» и сборной Франции Эдуарду Камавинга поделился мнением о переходе нападающего Килиана Мбаппе в мадридский клуб
«Это его логическое продолжение карьеры. «Реал» — клуб, который был ему нужен после «ПСЖ», — цитирует Камавинга Telefoot в соцсети Х (ранее Twitter).
3 июня мадридский клуб объявил о подписании с нападающим пятилетнего контракта. 30 июня у Мбаппе истекает контракт с «ПСЖ», за который он выступал с 2017 года.
Ранее трансфер Мбаппе прокомментировали главный тренер «Реала» Карло Анчелотти, форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду и экс-тренер мадридцев Зинедин Зидан.