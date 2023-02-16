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Сегодня, 07:57

Камавинга — о борьбе «Реала» за чемпионство: «Нет ничего невозможного»

Евгений Козинов
Корреспондент
Эдуардо Камавинга.
Фото Reuters
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Полузащитник «Реала» Эдуардо Камавинга после победы над «Эльче» (4:0) в матче 21-го тура чемпионата Испании отметил, что его команда имеет шансы побороться за чемпионство. Сливочные сократили отставание от лидирующей «Барселоны» до 8 очков.

«Нет ничего невозможного. Мы видели это в прошлом сезоне в Лиге чемпионов, поэтому будем бороться до конца», — цитирует Football Espana Камавинга.

Также 20-летний француз отметил, что ему нравится больше играть на позиции полузащитника, как это было в матче с «Эльче». В последние недели Камавинга был использован в качестве левого защитника из-за травмы, полученной Ферланом Менди в матче против «Атлетико» в январе.

«Мне больше нравится играть в качестве опорника. Я не защитник, но играл там, чтобы помочь команде. Сегодня я был опорником, и я счастлив», — добавил Камавинга.

15&nbsp;февраля. &laquo;Реал&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Эльче&raquo;&nbsp;&mdash; 4:0. «Реал» разгромил «Эльче». Бензема оформил дубль

Футбол
ФК Реал
Эдуардо Камавинга
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