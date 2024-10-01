Камоцци не сомневается в успешном будущем хавбека «Реал Сосьедад» Захаряна

Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци поделился мнением о полузащитнике «Реал Сосьедад» Арсене Захаряне.

«Переход Захаряна в «Реал Сосьедад» не был ошибкой. Сейчас об Арсене не так много слышно из-за его повреждения, но травмы — часть футбола. А первый сезон в испанском клубе он провел неплохо. В его успешном футбольном будущем сомнений нет», — цитирует «РБ Спорт» Камоцци.

Захарян, который на данный момент восстанавливается после травмы, провел за испанский клуб 40 матчей, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.