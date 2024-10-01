Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Испания. Новости
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 14:20

Камоцци не сомневается в успешном будущем хавбека «Реал Сосьедад» Захаряна

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци поделился мнением о полузащитнике «Реал Сосьедад» Арсене Захаряне.

«Переход Захаряна в «Реал Сосьедад» не был ошибкой. Сейчас об Арсене не так много слышно из-за его повреждения, но травмы — часть футбола. А первый сезон в испанском клубе он провел неплохо. В его успешном футбольном будущем сомнений нет», — цитирует «РБ Спорт» Камоцци.

Захарян, который на данный момент восстанавливается после травмы, провел за испанский клуб 40 матчей, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

Источник: РБ Спорт
Арсен Захарян
ФК Реал Сосьедад
Франко Камоцци

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Умер народный артист России Вячеслав Добрынин
Девушка тоскует по России, когда тратит деньги, а Алексей мечтал об ЛЧ, но теперь о «Тесле». Как живет Миранчук в США и почему рискует пропустить остаток сезонаДевушка тоскует по России, когда тратит деньги, а Алексей мечтал об ЛЧ, но теперь о «Тесле». Как живет Миранчук в США и почему рискует пропустить остаток сезонаДевушка тоскует по России, когда тратит деньги, а Алексей мечтал об ЛЧ, но теперь о «Тесле». Как живет Миранчук в США и почему рискует пропустить остаток сезона
Путин указал на роль победных традиций ветеранов в успешном решении задач СВО
В ООН заявили о пытках российских военнопленных на Украине
Французский фигурист Эмоз близок к завершению карьеры
Общественники предлагают запретить двойное гражданство в России
Сегодня
Вчера
Неделя