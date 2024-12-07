Канчельскис считает, что если Винисиус перейдет из «Реала» в «Аль-Ахли», то убьет сам себя

Экс-полузащитник «Аль-Хиляля» Андрей Канчельскис отреагировал на информацию о том, что бразильский нападающий «Реала» Винисиус Жуниор хочет продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии.

«Если Винисиус перейдет в «Аль-Ахли», это будет убийством футбола. Арабы и шейхи вообще убивают футбол, хотя они этого не понимают. Но если Винисиус перейдет из «Реала» в «Аль-Ахли», то убьет сам себя. Таких игроков не уважают. На пике формы ехать в Саудовскую Аравию... Ничего не могу сказать про Роналду — ему 39 лет. Он уже больше занимается рекламой и зарабатыванием денег. Я тоже играл в Саудовской Аравии, но у нас не было таких прекрасных стадионов и финансовых возможностей. Я просто воспринимаю это как опыт. Интересная страна, интересные обычаи, своя культура. Не жалею, что провел там полгода», — сказал Канчельскис Metaratings.

Контракт 24-летнего Винисиуса с «Реалом» действует до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 200 миллионов евро. В текущем сезоне Винисиус провел 18 матчей во всех турнирах за испанский клуб, забив 12 голов и сделав 8 результативных передач.

Ранее появлялась информация о том, что к бразильскому вингеру «сливочных» присматривается саудовский клуб «Аль-Ахли».