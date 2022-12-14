Канчельскис считает невозможным возвращение Роналду в «Реал»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал «СЭ» информацию о том, что расторгнувший в этом сезоне контракт с «красными дьяволами» Криштиану Роналду начал тренироваться на базе «Реала».

«Думаю, что за его заслуги ему дали просто тренироваться. Почему бы и нет? Думаю, он сам попросил об этом руководство клуба. Роналду многое сделал для «Реала». Жалко что ли? Возвращение? Не думаю, что это возможно», — сказал Канчельскис «СЭ».

Сегодня, 14 декабря стало известно, что 37-летний Роналду получил разрешение от мадридского клуба на то, чтобы поддерживать физическую форму на клубной базе «Реала». Ранее сообщалось, что португалец может перейти в клуб «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.