Канчельскис: «После забитого мяча Захарян сбросит оковы и заиграет лучше»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал дебютный гол Арсена Захаряна за «Реал Сосьедад».

20-летний россиянин отличился в матче 29-го тура чемпионата Испании против «Кадиса» (2:0), который состоялся 15 марта.

«Первый забитый мяч должен раскрепостить Арсена. Он перестанет думать об этом и больше сосредоточится на своей игре. Конечно, сложно перестроиться с РПЛ на ла лигу, поэтому на дебютный гол у Захаряна ушло так много времени.

Самое главное, что ему дают играть. В возрасте Арсена игровая практика — это самое важное. Думаю, после забитого мяча Захарян сбросит оковы и заиграет еще лучше», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

Захарян пополнил состав испанской команды в августе 2023 года. Сумма трансфера составила 13 миллионов евро.

В сезоне-2023/24 футболист принял участие в 31 матче во всех турнирах, записав на свой счет один забитый мяч и одну результативную передачу. Его контракт рассчитан до лета 2029 года.