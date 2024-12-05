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Канисарес: «Анчелотти уже неоднократно доказывал, что он полностью конкурентоспособен»

Руслан Минаев
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Бывший вратарь «Валенсии» и сборной Испании Сантьяго Канисарес поделился мнением об игре «Реала» в этом сезоне.

«Он выиграл две Лиги чемпионов и две Ла Лиги во время этого прихода в клуб. Мы должны хотя бы дождаться его провала, прежде чем увольнять. Или что? Или заслуги человека, добытые упорным трудом, ничего не стоят? «Реал» жив. Анчелотти уже неоднократно доказывал, что он полностью конкурентоспособен», — цитирует Канисареса COPE.

«Реал» с 33 очками и одним матчем в запасе занимает второе место в таблице ла лиги. Лидирует «Барселона» с 37 очками.

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Карло Анчелотти
ФК Реал
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