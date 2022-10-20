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Испания

Сегодня, 19:12

Каньисарес: «Барса» наняла Хави, чтобы выиграть время, изучая рынок»

Каньисарес считает, что Хави еще не готов возглавлять «Барселону»
Алина Савинова

Бывший испанский вратарь Сантьяго Каньисарес поделился мнением о работе главного тренера «Барселоны» Хави.

«Барса» наняла Хави, чтобы выиграть время, изучая рынок и обновляя состав. У меня много сомнений в нем, потому что он еще не показал, на что способен и не добился того, чего хочет «Барса»: доминировать в Европе и в Испании", — приводит SportBild слова Каньисареса.

Ранее Хави заявил, что поймет, если руководство клуба захочет его уволить из-за неудачных результатов.

16 октября «Барселона» потерпела поражение от «Реала» в матче 9-го тура чемпионата Испании (1:3). На данный момент команда Хави с 22 очками занимает 2-е место в ла лиге. В Лиге чемпионов клуб расположился на 3-й позиции в своей группе (4 очка) и может не пройти в следующую стадию турнира.

Источник: https://m.sportbild.bild.de/fussball/la-liga/primera-division/fc-barcelona-spanien-legende-aetzt-xavi-ist-noch-nicht-bereit-bara-zu-fuehren-81673194.sportMobile.html
Хави Эрнандес (Хави)
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