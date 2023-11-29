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Испания

Сегодня, 14:33

Каннаваро — о Беллингеме: «Ощущение, что он ворвался в раздевалку «Реала» и сказал: «Я здесь главный»

Виктория Кравченко
Джуд Беллингем.
Фото Reuters
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Бывший защитник «Реала» Фабио Каннаваро рассказал, что думает о выступлении Джуда Беллингема в первые месяца игры за мадридцев.

Этим летом англичанин стал игроком «Реала», перейдя из дортмундской «Боруссии» за 103 миллиона евро.

«Беллингем сейчас является игроком с лучшей формой в мире. Его выступления впечатляют. Меня удивил его стартовый отрезок. Такое ощущение, что он ворвался в раздевалку «Реала» и сказал: «Я здесь главный», — цитирует Каннаваро Diario AS.

Беллингем с 11 голами является лучшим бомбардиром чемпионата Испании на данный момент.

Джуд Беллингем
Фабио Каннаваро
ФК Реал
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