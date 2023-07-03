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Испания

Сегодня, 09:19

Канселу нужно будет пойти на многократное сокращение зарплаты ради перехода в «Барселону»

Виталий Косик
Корреспондент
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«Барселона» сохраняет интерес к португальскому защитнику Жоау Канселу, сообщает Sport.

По информации издания, если футболист выберет подобный вариант, то ему нужно будет пойти на весомое сокращение зарплаты.

Сообщается, что на данный момент португалец зарабатывает 8 миллионов евро в год в «Манчестер Сити».

«Горожане» хотят продать футболиста, когда как «Барселона» готова лишь на аренду. В руководстве сине-гранатовых видят идеального кандидата на позицию правого фланга обороны.

Сезон-2022/23 футболист провел в «Баварии» на правах аренды. По окончании соглашения мюнхенцы решили не активировать опцию выкупа.

В текущем сезоне 29-летний португалец провел 21 матч за «Баварию», забил 1 мяч и отдал 6 голевых передач. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 60 миллионов евро.

Жоау Канселу
Футбол
ФК Барселона
ФК Манчестер Сити
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