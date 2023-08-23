Канселу перейдет в «Барселону» на правах аренды до конца сезона с правом выкупа

Защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу перейдет в аренду в «Барселону» до конца этой недели, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По данным источника, стороны уже почти договорились о сделке, осталось уточнить последние детали между клубами. Арендное соглашение будет рассчитано на один год с правом выкупа. Медосмотр пока не назначен.

Вторую половину сезона-2022/23 Канселу провел в «Баварии» на правах аренды. 29-летний защитник провел 21 матч за мюнхенцев, забил 1 гол и отдал 6 голевых передач. Стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет 50 миллионов евро. Контракт Канселу с «Ман Сити» действует до лета 2027 года.