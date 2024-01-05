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Испания

Сегодня, 17:52

Канселу выбыл на неопределенный срок из-за растяжения связки колена

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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У защитника «Барселоны» Жоау Канселу выявлено растяжение внутренней боковой связки левого колена, сообщает официальный аккаунт «Барселоны» в социальных сетях.

Канселу получил травму в матче 19-го тура ла лиги с «Лас-Пальмасом» (2:1). Футболист был заменен на 11-й минуте игры. Отмечается, что точные сроки восстановления португальца будут известны позже.

29-летний Канселу выступает за «Барселону» с сентября 2023 года. В нынешнем сезоне он провел за испанский клуб 22 матча, забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи.

Жоау Канселу
Футбол
ФК Барселона
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Гол с пенальти на 3-й добавленной минуте принес «Барселоне» победу над «Лас-Пальмасом»