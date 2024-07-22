Кантона восхитился игрой Ямаля на Евро-2024

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона прокомментировал игру сборной Испании на Евро-2024 и игрока команды Ламина Ямаля.

«Мне нравится игра команды. Хорошо, когда есть такой игрок, как Ямаль. Он удивляет, никогда не знаешь, что от него ожидать.У него отличное видение поля, прекрасная техника, и он принимает правильные решения. Мне это нравится. Иногда я смотрю матч только ради игрока», — цитирует Кантона Thw Atletic.

На Евро-2024 Ямаль провел семь матчей в составе национальной команды, отметившись одним голом и четырьмя результативными передачами. Также он стал самым молодым автором гола в истории чемпионатов Европы и мира.