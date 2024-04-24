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Испания

Сегодня, 16:36

Капелло — о Беллингеме: «Только суперигроки могут так играть в этом возрасте»

Алина Савинова
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Итальянский тренер Фабио Капелло высоко оценил игру полузащитника «Реала» Джуда Беллингема в матче 32-го тура ла лиги против «Барселоны» (3:2).

«Только суперигроки могут играть так, как он, в этом возрасте — Месси и некоторые другие. Он провел невероятную игру в таком важном матче, как класико, потому что он был очень хорош на каждом участке поля. Он возвращался в оборону и надежно обращался с мячом. Болельщики понимают, что этот игрок хочет побеждать. Он бегает и борется», — заявил Капелло.

Беллингем выступает за «Реал» с 2023 года. В текущем сезоне 20-летний полузащитник провел 25 матчей в чемпионате Испании, отметившись 17 голами и 4 результативными передачами.

Источник: https://www.beinsports.com/en-au/football/uefa-european-championship-qualifiers/articles/fabio-capello-tips-a-jude-bellingham-inspired-england-to-win-euro-2024-2024-04-22
Джуд Беллингем
Фабио Капелло
Футбол
ФК Реал
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