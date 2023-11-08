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Испания

Сегодня, 13:15

Капитан «Сельты» Аспас не понесет наказания за сбитый монитор ВАР

Яго Аспас.
Фото Global Look Press
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Как сообщает Relevo, нападающий «Сельты» Яго Аспас не будет наказан за поваленный монитор системы ВАР в матче 12-го тура ла лиги с «Севильей» (1:1).

По сведениям источника, данный инцидент не был отмечен главным арбитром встречи в протоколе, а технический комитет судей (CTA) не подал официальную жалобу на действия Аспаса.

4 ноября на 90+7-й минуте матча «Сельта» — «Севилья» главный арбитр Алехандро Эрнандес Эрнандес назначил пенальти в ворота «Севильи» за фол Хесуса Наваса на Йоргене Ларсене. После подсказки арбитра, отвечавшего за ВАР, главный судья посмотрел повтор эпизода, после чего отменил пенальти. Это решение не устроило Аспаса, и он в порыве гнева повалил монитор ВАР на землю.

«Сельта» после 12 туров ла лиги занимает 18-е место, набрав 7 очков. 36-летний Аспас провел 12 игр, сделал 3 ассиста в сезоне-2023/24.

Яго Аспас
Футбол
ФК Сельта
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