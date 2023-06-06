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Сегодня, 14:41

Бензема попрощался с «Реалом»: «Я смог осуществить свою мечту. Этот клуб всегда будет моей семьей»

Виталий Косик
Корреспондент
Карим Бензема.
Фото Reuters
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Нападающий «Реала» Карим Бензема высказался о своем уходе из мадридской команды.

«Мне тяжело говорить. Большое спасибо мадридскому «Реалу». Моим товарищам по команде. Я смог осуществить свою мечту. Я никогда не забуду «Реал», потому что это лучший клуб в мире и в истории. «Реал» всегда будет моей семьей, в том числе благодаря болельщикам. Спасибо вам всем!» — заявил Бензема на пресс-конференции.

4 июня «Реал» объявил об уходе Бензема по окончании сезона. Французский форвард выступал за мадридский клуб с 2009 года. Всего он сыграл за «сливочных» 648 матчей, забил 354 гола и отдал 165 результативных передач.

Карим Бензема
Футбол
ФК Реал
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