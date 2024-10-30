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Бензема заявил, что Винисиус должен был получить «Золотой мяч»: «Родри не делал того, от чего я говорил: «Вау!»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема оценил итоги церемонии «Золотого мяча».

28 октября в Париже состоялась церемония вручения «Золотого мяча». Обладателем награды стал полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри, опередивший в голосовании футболистов «Реала» Винисиуса Жуниора и Джуда Беллингема. Ни один представитель «Реала» не явился на церемонию.

«В прошлом году, когда «Реал» выиграл Лигу чемпионов, Винисиус был ключевым игроком в каждом матче. Я не думаю, что есть кто-то, кто заслуживал «Золотой мяч» больше, чем он. Я ничего не имею против Родри, он хороший игрок, но когда я сижу на диване и смотрю футбол, Родри не делал того, от чего я говорил бы: «Вау!», а Винисиус делал это не раз.

Надеюсь, он силен духом. Вчера я разговаривал с ним, он настроен на работу. Однажды он получит «Золотой мяч». Тяжело, когда весь мир говорит, что ты выиграешь «Золотой мяч», а в конце дня тебе говорят, что ты не победишь», — приводит слова Бензема Marca.

Винисиус Жуниор
Карим Бензема
Родриго Эрнандес Касканте (Родри)
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Реал

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