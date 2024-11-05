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Сегодня, 05:19

Бензема: «Мбаппе знает, что в «Реале» убивают за 2-3 матча без голов»

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Форвард «Аль-Иттихада» Карим Безема поделился мнением о давлении на нападающего «Реала» Килиана Мбаппе.

«Мбаппе знает, что в «Реале» много давления, там убивают, если проводишь 2-3 матча без голов. При этом, ты можешь выиграть «Золотой мяч» и после этого не забивать три матча», — цитирует Бензема журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети.

В текущем сезоне Мбаппе отметился 8 забитыми мячами и 2 результативными передачами в 14 матчах во всех турнирах. 25-летний нападающий забил свой последний гол за команду в гостевом матче ла лиги с «Сельтой» (2:1) 19 октября .

Карим Бензема
Килиан Мбаппе
Футбол
ФК Реал

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