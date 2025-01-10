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Сегодня, 04:24

Анчелотти отказался комментировать внесение Ольмо и Виктора в заявку «Барселоны»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после победы над «Мальоркой» (3:0) в полуфинале Суперкубка Испании отказался комментировать внесение в заявку «Барселоны» Дани Ольмо и Пау Виктора. Они смогут сыграть против мадридцев в финале.

«Я не хочу это комментировать. Очевидно, у меня есть мнение, но я не хочу его высказывать», — цитирует AS Анчелотти.

Ла лига и королевская испанская футбольная федерация (RFEF) отказали «Барселоне» в регистрации игроков на вторую половину сезона, поэтому клуб обратился в высший совет по спорту (CSD), который позволил каталонцам временно зарегистрировать игроков (до вынесения окончательного решения по делу).

Финал Суперкубка Испании состоится в воскресенье, 12 января. Игра начнется в 22:00 по московскому времени.

Дани Ольмо. Страсти вокруг Ольмо и Виктора не утихают. Президента «Барселоны» могут наказать, два испанских клуба протестуют
Карло Анчелотти
Футбол
ФК Барселона
Дани Ольмо
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