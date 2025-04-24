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Анчелотти: «Качества, которые Гюлер проявляет в построении игры, феноменальны»

Евгений Козинов
Корреспондент
Арда Гюлер (слева).
Фото Reuters
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после победы над «Хетафе» (1:0) в матче 33-го тура ла лиги оценил игру полузащитника Арды Гюлера. Турецкий хавбек забил единственный гол.

«Будущее Гюлера больше в качестве полузащитника, а не нападающего. Качества, которые он проявляет в построении игры, феноменальны. У Эндрика было два момента. Первый был как нельзя лучше. Второй — офсайд. Родриго должен играть, потому что если он даже не забивал какое-то время, то забьет, я полностью ему доверяю», — приводит Football Espana слова Анчелотти.

«Реал» набрал 72 очка и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Барселоны» на 4 очка. «Хетафе» идет на 12-й строчке — 39 очков.

Нападающий &laquo;Арсенала&raquo; Габриэль Мартинелли (справа) бьет по&nbsp;воротам &laquo;Кристал Пэлас&raquo;.«Арсенал» без победы из-за дикой ошибки, Куртуа оставил «Реал» в гонке за титулом, «Ювентус» выпал из топ-4
Карло Анчелотти
Футбол
ФК Реал
Арда Гюлер
Родриго («Реал»)
Эндрик
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