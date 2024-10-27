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Анчелотти: «С Фликом нет проблем, но один из его помощников вел себя не как джентльмен»

Евгений Козинов
Корреспондент
Карло Анчелотти и Ханси Флик после матча.
Фото Reuters
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после поражения от «Барселоны» (0:4) в матче 11-го тура чемпионата Испании рассказал о конфликте с тренерским штабом каталонцев во время игры.

«Что случилось с Ханси Фликом? С ним проблем нет... но один из его помощников вел себя не как джентльмен во время празднования гола. Я сказал ему об этом, и Флик согласился», — цитирует AS Анчелотти.

«Барселона» набрала 30 очков и укрепила лидерство в чемпионате Испании. «Реал» с 24 очками располагается на второй строчке.

Нападающий &laquo;Реала&raquo; Килиан Мбаппе (№9) после четвертого гола &laquo;Барселоны&raquo; в&nbsp;класико в&nbsp;Мадриде 26&nbsp;октября (0:4). «Барса» уничтожила «Реал» — Мбаппе поймали в офсайдный капкан, план Флика сработал идеально
Карло Анчелотти
Футбол
ФК Барселона
ФК Реал

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