Анчелотти: «С Фликом нет проблем, но один из его помощников вел себя не как джентльмен»

Сегодня, 02:41
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после поражения от «Барселоны» (0:4) в матче 11-го тура чемпионата Испании рассказал о конфликте с тренерским штабом каталонцев во время игры.
«Что случилось с Ханси Фликом? С ним проблем нет... но один из его помощников вел себя не как джентльмен во время празднования гола. Я сказал ему об этом, и Флик согласился», — цитирует AS Анчелотти.
«Барселона» набрала 30 очков и укрепила лидерство в чемпионате Испании. «Реал» с 24 очками располагается на второй строчке.