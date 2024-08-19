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Сегодня, 01:44

Анчелотти: «Реал» мог и проиграть «Мальорке» из-за отсутствия баланса"

Евгений Козинов
Корреспондент
Карло Анчелотти.
Фото photo.khl.ru
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал ничью против «Мальорки» (1:1) в матче 1-го тура чемпионата Испании.

«Я недоволен ничьей, потому что мы могли бы сыграть лучше. Нам нужно было проявить больше настроя. Но я не хочу оправдываться. Это матч, который мы могли и проиграть из-за отсутствия баланса», — цитирует Football Espana Анчелотти.

В следующем туре «Реал» на своем поле сыграет с «Вальядолидом». Матч состоится 25 августа и начнется в 18:00 по московскому времени.

Килиан Мбаппе в&nbsp;матче с &laquo;Мальоркой&raquo;. «Мальорка» остановила «Реал» с Мбаппе, «Наполи» Конте разгромлен и ждет новичков
Карло Анчелотти
Футбол
ФК Мальорка
ФК Реал
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