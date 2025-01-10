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Сегодня, 03:55

Анчелотти: «В полуфинале с «Мальоркой» могло произойти все, что угодно»

Евгений Козинов
Корреспондент
Карло Анчелотти.
Фото Reuters
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу над «Мальоркой» (3:0) в полуфинале Суперкубка Испании.

«Мы хорошо начали, но когда нам нужно было забивать... мы этого не сделали. Не забивали второй гол до 90-й минуты, но таков итог матча, который был сложным. «Мальорка» очень хорошо защищалась и имела несколько моментов. Могло произойти все, что угодно, но у нас была хорошая игра в обороне. И вот, финал», — цитирует AS Анчелотти.

В финале Суперкубка Испании «Реал» сыграет против «Барселоны». Матч состоится в воскресенье, 12 января. Игра начнется в 22:00 по московскому времени.

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