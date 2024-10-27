Анчелотти: «Я не жалею о своем плане на игру с «Барселоной»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал поражение от «Барселоны» в матче 11-го тура чемпионата Испании.

«Я не жалею о своем плане на игру. Я в футболе 48 лет, поэтому не ошибусь, если скажу, что первый тайм был хорош. Эта игра отличается от нашего поражения от «Лилля». В тот день мы были очень плохи. Сегодня «Реал» был конкурентоспособен», — цитирует AS Анчелотти.

«Барселона» набрала 30 очков и укрепила лидерство в чемпионате Испании. «Реал» с 24 очками располагается на второй строчке.