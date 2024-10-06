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Анчелотти — о травме Карвахаля: «В раздевалке царит тревога и грусть»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал подробности травмы защитника Даниэля Карвахаля, полученной им в концовке матча 9-го тура ла лиги против «Вильярреала» (2:0).

«Карвахаль получил серьезную травму. Нам очень жаль. Врач сказал мне, что он травмировал колено. Мы еще не знаем, что именно произошло. Скоро он пройдет дополнительные обследования.

В раздевалке царит тревога и грусть. Случилось то, чего не должно было случиться. Такое часто происходит из-за календаря. К сожалению, это случилось с очень важным для нас игроком», — сказал на пресс-конференции после матча Карло Анчелотти.

 
Дани Карвахаль на&nbsp;газоне. Ох, какую жуткую травму получил Карвахаль — смотреть больно. Капитан «Реала» даже заплакал
Даниэль Карвахаль
Карло Анчелотти
Футбол
ФК Реал

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