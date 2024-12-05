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Сегодня, 04:05

Анчелотти: «Не собираюсь судить об игре по пенальти»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после поражения от «Атлетика» (1:2) в матче 19-го тура чемпионата Испании прокомментировал незабитый Килианом Мбаппе пенальти.

«Мбаппе расстроен из-за пенальти, да... но это может случиться с каждым. Иногда ты забиваешь пенальти, иногда нет. Я не собираюсь судить о выступлении игрока по пенальти», — приводит слова Анчелотти на своей странице в соцсети X журналист Фабрицио Романо.

25-летний француз не реализовал второй одиннадцатиметровый подряд. Ранее он не смог забить с пенальти в матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (0:2) 27 ноября.

«Реал» идет на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 33 очка.

Кевин де&nbsp;Брейне и&nbsp;Жереми Доку. Де Брейне вернул «Ман Сити» на победный маршрут, сумасшедшая ничья «Ливерпуля», Мбаппе снова не забил пенальти
Карло Анчелотти
Килиан Мбаппе
Футбол
ФК Реал
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