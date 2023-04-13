Анчелотти — о контракте Асенсио: «Надеюсь, Марко останется в «Реале»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о будущем полузащитника команды Марко Асенсио.

«Надеюсь, он останется здесь, в «Реале». Очень важно иметь в составе такого игрока, как Марко. Он всегда может забить или отдать голевую передачу. Я ему доверяю, а он всегда забивает!» — цитирует Анчелотти Marca.

Действующее соглашение Асенсио с мадридцами истекает летом этого года. В текущем сезоне полузащитник провел 38 матчей за «Реал» во всех турнирах, забил 9 мячей и отдал 6 голевых передач. Гол 27-летнего испанца помог «сливочным» обыграть «Челси» (2:0) в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.