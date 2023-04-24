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Испания

Сегодня, 15:53

Анчелотти: «Надеюсь, Асенсио останется в «Реале»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти надеется, что нападающий команды Марко Асенсио останется в клубе по окончании сезона.

«Подписал бы я с Асенсио новое соглашение? Мне очень нравится Марко. Думаю, другим клубам он тоже очень нравится, но я все же надеюсь, что Асенсио останется с нами», — заявил Анчелотти на пресс-конференции.

Действующее соглашение 27-летнего испанца истекает летом этого года.

В текущем сезоне Асенсио провел 40 матчей, в которых забил 10 голов и сделал 6 результативных передач.

Карло Анчелотти
Марко Асенсио
Футбол
ФК Реал
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