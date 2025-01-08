Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Испания. Новости
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 19:00

Анчелотти: «Дисквалификация Винисиуса — это нечестно. Все забывают издевательства и оскорбления в его адрес»

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти не согласен с двухматчевой дисквалификацией нападающего Винисиуса Жуниора.

«2-матчевая дисквалификация — это нечестно. Я слышал все оскорбления в его адрес — это неправильно. Я устал от этого. Потому что, когда люди говорят о поведении Вини, они забывают все издевательства, оскорбления и другие вещи, которые сыплются в его адрес», — цитирует Анчелотти инсайдер Фабрицио Романо.

Винисиус Жуниор (справа) получил красную карточку в&nbsp;матче с&nbsp;Валенсией. Винисиус вновь в центре скандала: ему грозит длительная дисквалификация за толчок вратаря «Валенсии»

3 января 24-летнего бразильца удалили в матче против «Валенсии» (2:1) в перенесенном матче 12-го тура ла лиги. Винисиус толкнул вратаря соперника Столе Димитриевски.

Позже стало известно, что «Реал» обжалует отстранение бразильца.

6
Винисиус Жуниор
Карло Анчелотти
ФК Реал
Читайте также
Отец Илона Маска заявил о желании сына купить «Ливерпуль»
Украина не справится без поддержки США. Что пишут СМИ
Художник-постановщик Владимир Круглов умер в Театре имени Вахтангова
Жозе отказывается уходить, вундеркинд из Аргентины требует больше денег, клуб обнародовал планы на будущее. Что происходит в «Спартаке»
В Турции сообщили о планируемой военной операции с Сирией против РПК
Исинбаева прилетела в Волгоград на похороны тренера Трофимова
Сегодня
Вчера
Неделя