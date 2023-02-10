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Сегодня, 19:26

Анчелотти — о Бразилии: «Не знаю, что они там рассказывают. Я не слышал»

Карло Анчелотти опроверг, что он согласился возглавить сборную Бразилии
Виктория Кравченко
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал информацию о том, что он готов возглавить сборную Бразилии.

«У меня контракт с «Реалом» до 2024 года. Не знаю, что они там рассказывают. Я не слышал», — заявил специалист на пресс-конференции.

Сообщалось, что 63-летний тренер покинет мадридский клуб летом 2023 года и подпишет с Бразильской конфедерацией футбола (CBF) контракт до конца ЧМ-2026 в Америке.

Сборная Бразилии осталась без тренера после ухода Тите. 61-летний специалист объявил об уходе с поста после поражения от Хорватии (1:1, 2:4 по пенальти) в четвертьфинале чемпионата мира-2022 в Катаре.

Карло Анчелотти
Сборная Бразилии по футболу
ФК Реал
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