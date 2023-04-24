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Испания

Сегодня, 19:25

Анчелотти: «По качеству между «Барселоной» и «Реалом» нет разрыва в 11 очков»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на большой отрыв «Барселоны» от мадридской команды в турнирной таблице ла лиги.

«Что касается качества команд, то между ними нет разницы в 11 очков. Мы доказали это, когда провели очный матч. Мелкие детали определили это разрыв, который мы хотим сократить в следующих матчах», — приводит слова Карло Анчелотти AS.

«Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, набрав 76 очков за 30 туров. «Реал» занимает второе место с 65 очками.

Карло Анчелотти
Футбол
ФК Барселона
ФК Реал
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