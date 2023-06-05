Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 06:59

Анчелотти: «В сезоне-2022/23 «Реалу» не хватало стабильности»

Анчелотти рассказал, чего не хватило «Реалу» в нынешнем сезоне
Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о том, чего не хватило команде в сезоне-2022/23.

«Нам не хватало конкурентоспособности в лиге. У нас был более сильный состав, чем в прошлом сезоне, но нам не хватало стабильности. Это был очень сложный сезон: Суперкубок Испании в январе, чемпионат мира. В феврале борьба за чемпионство. Все это стоило нам очков в лиге. Сезон был хорошим, и я убежден, что следующий год будет лучше. Теперь мы вернемся 10 июля с еще большей мотивацией, энтузиазмом и желанием», — приводит слова Анчелотти сайт клуба.

Ранее Анчелотти подтвердил, что останется в клубе на следующий сезон.

По итогам сезона чемпионата Испании «Реал» занял второе место, набрав 78 очков. Победителем турнира стала «Барселона» (88).

В Лиге чемпионов команда Анчелотти добралась до полуфинала, где уступила «Манчестер Сити» (1:1, 0:4).

Карло Анчелотти
ФК Реал
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Алимбекова-Смольская не будет выступать во время отстранения. Неожиданный поворот
Вяхирева выиграла Лигу чемпионов за норвежский клуб. Россиянку признали MVP финала
Губернатор Белгородской области сообщил о бое с украинской ДРГ в Новой Таволжанке
В Карелии в озере нашли тело пропавшей в декабре 2022 года лыжницы
В Варшаве оппозиция вывела на митинг почти полмиллиона человек
Астрахань вновь примет международный форум «Каспий — море успеха»
Популярное видео
«Сельта» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Севилья»: видеообзор, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор, чемпионат Испании
«Барселона» — «Мальорка»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Эспаньол» — «Атлетико»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
«Вальядолид» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Севилья» — «Бетис»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Эспаньол» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Эльче» — «Атлетико»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Валенсия»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Вильярреал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Осасуна»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Вальядолид» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор, 32-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Альмерия»: видеообзор, 32-й тур чемпионата Испании
«Райо Вальекано» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хоакин завершил карьеру, повторив рекорд ла лиги по количеству матчей

Хави: «У «Барселоны» был отличный сезон. Замечательный»