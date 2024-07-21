Анчелотти — о позиции Мбаппе в «Реале»: «Куда-нибудь его пристрою»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос, как будет использовать нападающего Килиана Мбаппе в команде.

«Куда-нибудь я его пристрою, мы найдем для него место», — приводит слова Анчелотти Sky Sports.

«Реал» объявил о переходе Мбаппе 3 июня. Футболист подписал контракт с клубом до лета 2029 года. По информации СМИ, зарплата 25-летнего игрока составит около 15 миллионов евро после уплаты налогов за сезон. При этом от 60 до 80 процентов имиджевых прав останутся у форварда. Подписной бонус составит 100-115 миллионов евро. Эта сумма будет выплачена Мбаппе в течение пяти лет.