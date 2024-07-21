Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Испания. Новости

Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 05:07

Анчелотти — о позиции Мбаппе в «Реале»: «Куда-нибудь его пристрою»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос, как будет использовать нападающего Килиана Мбаппе в команде.

«Куда-нибудь я его пристрою, мы найдем для него место», — приводит слова Анчелотти Sky Sports.

«Реал» объявил о переходе Мбаппе 3 июня. Футболист подписал контракт с клубом до лета 2029 года. По информации СМИ, зарплата 25-летнего игрока составит около 15 миллионов евро после уплаты налогов за сезон. При этом от 60 до 80 процентов имиджевых прав останутся у форварда. Подписной бонус составит 100-115 миллионов евро. Эта сумма будет выплачена Мбаппе в течение пяти лет.

Килиан Мбаппе на &laquo;Сантьяго Бернабеу&raquo;. «Реал» презентовал Мбаппе! На «Сантьяго Бернабеу» собралось 80 тысяч зрителей

Карло Анчелотти
Килиан Мбаппе
ФК Реал
1
0
Читайте также
РПЛ: основная информация о чемпионате России-2024/25 — клубы, расписание, где смотреть матчи
Знаменосцем сборной Германии на Олимпиаде может стать темнокожий баскетболист
Митингующие у Белого дома призвали Байдена выйти из предвыборной гонки
Скандалы с Венделом и Клаудиньо, как «Зенит» избавляется от бразильцев
WP узнала об отказе Секретной службы предоставить Трампу допмеры безопасности
Во Франции некоторым российским журналистам отказали в праве освещать Олимпиаду
Популярное видео
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: Мбаппе перешел в «Реал»: финальный эпизод трансферного сериала
Мбаппе — о «Реале»: «Не могу дождаться, когда начну играть за лучший клуб в мире»
Килиан Мбаппе рассказал, как отдал дань уважения Криштиану Роналду
Поцелуй эмблемы, респект от Зидана и солд-аут на «Бернабеу»: Мбаппе презентовали в «Реале»
«Реал» презентовал Мбаппе! На «Сантьяго Бернабеу» собралось 80 тысяч зрителей
Мбаппе: «Я на протяжении многих лет мечтал играть за «Реал». Сегодня эта мечта сбылась»
Перес представил Мбаппе в качестве игрока «Реала»: «Добро пожаловать домой, Килиан»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

«Атлетико» хочет подписать Фюллькруга на замену Морате

Анчелотти заявил, что не хочет тренировать национальные сборные