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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Кубка Испании против «Атлетико».
«Я не знаю, что сказать о том, повезло нам или нет. Жеребьевка — вот что это такое. «Атлетико» — отличный соперник, мы должны уважать его. Это будет интересно, потому что это дерби. Подобные матчи прекрасны», — приводит слова Анчелотти Marca.
Матч 1/4 финала Кубка Испании, где встретятся «Реал» и «Атлетико» состоится 26 января, начало — 23.00 мск.
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