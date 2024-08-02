Анчелотти — о работе с Роналду: «Это было очень легко»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился воспоминаниями от работы с форвардом Криштиану Роналду.

«Тренировать Роналду? Это было очень легко. Когда у тебя есть футболист, который забивает в каждой игре, это легко (смеется). То, чего добился Роналду в своей карьере, — это нечто невероятное», — приводит слова Анчелотти Sportskeeda.

Роналду играл за «Реал» с 2009 по 2018 год, а Анчелотти в первый раз возглавлял команду с 2013-го по 2015-й. Вместе они выиграли Кубок Испании-2013/14, Лигу чемпионов-2013/14, Суперкубок УЕФА-2014 и клубный чемпионат мира-2014.

Анчелотти снова возглавил «Реал» в 2021 году. Его контракт рассчитан до лета 2026 года. Роналду сейчас выступает за саудовский «Аль-Наср». Соглашение форварда с клубом рассчитано до 2025 года.