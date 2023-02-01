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Испания

Сегодня, 16:04

Анчелотти о будущем Бензема и Модрича: «Легенды «Реала» должны остаться в «Реале»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал то, что клуб не приобрел новых игроков в зимнее трансферное окно.

«Мы не покупали игроков в январе, потому что спланировали состав летом. И это был очень хороший план. Нам никто не нужен. Бензема и Модрич в ОАЭ? Я думаю, что две такие легенды клуба, как они, должны уйти на пенсию в «Реале». Они должны остаться», — приводит слова Анчелотти Madrid Xtra.

Нападающий Карим Бензема играет за «Реал» с 2009 года. Полузащитник Лука Модрич выступает в составе мадридского клуба с 2012. У обоих игроков контракты заканчиваются в конце сезона-2022/23.

Бензема и Модрич выиграли с «Реалом» трижды чемпионат Испании, пять раз Лигу чемпионов, по четыре раза Суперкубок Испании и Суперкубок УЕФА.

Источник: Madrid Xtra

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Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
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  • vprognoze.ru
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Карим Бензема
Карло Анчелотти
Лука Модрич
ФК Реал
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