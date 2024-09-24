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Испания

24 сентября, 22:46

Анчелотти проводит 300-й матч во главе «Реала» — это второй результата в истории клуба

Руслан Минаев
Карло Анчелотти.
Фото AFP
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Итальянский тренер Карло Анчелотти проводит 300-й матч во главе «Реала». Чемпион Испании сезона-2023/24 дома принимает «Алавес» в матче 7-го тура ла лиги.

65-летний специалист проводит в мадридском клубе шестой сезон — ранее он также тренировал «сливочных» с 2013 по 2015 год. «Реал» под руководством Анчелотти одержал 217 побед, потерпел 39 поражений и 43 раза сыграл вничью.

Результат Анчелотти является вторым в истории мадридцев. Лидирует по количеству матчей Мигель Муньос — 605 игр (1959, 1960-1974).

Карло Анчелотти
ФК Реал

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