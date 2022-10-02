Карло Анчелотти рассказал, когда Бензема вернется в стартовый состав «Реала»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти перед матчем 7-го тура ла лиги с «Осасуной» рассказал о состоянии форварда Карима Бензема.

«Он хорошо себя чувствует, планируем включить его в стартовый состав. Карим был с командой всю неделю. Его физическое состояние в норме, он сумел полноценно восстановиться, а потом отлично поработал. Бензема сейчас такой же, как и всегда. Скоро мы вновь увидим его в деле. Вернемся к этому разговору, когда он опять продемонстрирует свою эффективность», — цитирует Анчелотти Marca.

Форвард получил повреждение в матче Лиги чемпионов с «Селтиком» (3:0) 6 сентября. 34-летний футболист провел 4 матча в ла лиге, забив 3 гола и сделав 1 ассист.