Карло Анчелотти рассказал, когда Бензема вернется в стартовый состав «Реала»

Сегодня, 10:59
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти перед матчем 7-го тура ла лиги с «Осасуной» рассказал о состоянии форварда Карима Бензема.
«Он хорошо себя чувствует, планируем включить его в стартовый состав. Карим был с командой всю неделю. Его физическое состояние в норме, он сумел полноценно восстановиться, а потом отлично поработал. Бензема сейчас такой же, как и всегда. Скоро мы вновь увидим его в деле. Вернемся к этому разговору, когда он опять продемонстрирует свою эффективность», — цитирует Анчелотти Marca.
Форвард получил повреждение в матче Лиги чемпионов с «Селтиком» (3:0) 6 сентября. 34-летний футболист провел 4 матча в ла лиге, забив 3 гола и сделав 1 ассист.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования